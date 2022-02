Der Kreis hat unter anderem einen Infoabend in einer Waldorfschule in Detmold organisiert. Der Hintergrund: Immer wieder versuchen Menschen mit rechtem Gedankengut, über ihre Kinder an freie Schulen anzudocken.

Auch Beschäftigte des Kreises wurden sensibiliert. Die Sorge der Behörden ist, dass Anastasia-Gruppen für den Bau von Gebäuden Fördergelder des Staates beantragen und bewilligt bekommen könnten.

Landeskirche warnt vor Grundstücksverkäufen an Anastasia-Anhänger

Die lippische Landeskirche hatte ihre Gemeinden in der vergangenen Woche davor gewarnt, Grundstücke an Mitglieder der Anastasia-Bewegung zu verkaufen. Die Landeskirche beobachte mit Sorge, dass die Bewegung in Lippe Versuche unternehme, Liegenschaften zu erwerben. Bei Grundstücksverkäufen müsse sorgfältig geprüft werden, wer die Interessenten sind, rät die Kirche ihren Gemeinden.

