Lippe bei Paderborn soll renaturiert werden

Lippe soll sich Flusslauf selbst suchen

Das Areal, auf dem die Lippe renaturiert werden soll, liegt in öffentlicher Hand. Hier soll sich die Lippe ihren natürlichen Verlauf suchen. Im Flussbett selbst schafft die Dynamik des fließenden Wassers dann Vertiefungen, aber auch flache Sand- oder Kiesbänke. Für Fische und andere Wasserorganismen seien das beste Lebensbedingungen, so die Planer. An den Ufern sollen Auen entstehen, in den beispielsweise bedrohte Vogelarten leben können.

Vorbild Lippe-Umflut

Die notwendige Plangenehmigung liegt jetzt vor, die Ausschreibung für das Bauprojekt läuft seit Mai. Es ist die erste Renaturierung, die die Bezirksregierung in Eigenregie durchführt.Vorbild ist die Lippesee-Umflut. Seit der Fertigstellung 2005 entwickeln sich Ufer und Auen natürlich, ähnlich soll auch der Abschnitt in Sande in ein paar Jahren mal aussehen.

Video starten, abbrechen mit Escape An den Ufern der Lippe. Abenteuer Erde . . 43:41 Min. . UT . AD . Verfügbar bis 01.03.2021. WDR. Von Ulf Marquardt.

Stand: 03.06.2020, 10:00