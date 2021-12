Weiße Weihnacht in den Skigebieten: 35 Lifte sollen laufen

Im Skiliftkarussell Winterberg, Skigebiet Willingen, Skidorf Neuastenberg, Familienskigebiet Sahnehang und im Rodelparadies Ruhrquelle. Über die Weihnachtstage könnten es noch ein paar mehr werden.

Beschneiung nachts in Winterberg

Seit Anfang der Woche produzieren die Liftbetreiber in der eiskalten und trockenen Luft Schnee. Dazu wird Wasser mit Schneilanzen und Schneekanonen fein zerstäubt. Die Tröpfchen gefrieren und fallen als Schneekristalle zu Boden.

Schneereserven halten Wochen

Die Temperaturen von bis zu minus zwölf Grad in dieser Woche waren perfekt, um viel Schnee zu produzieren. Der soll dann gut präpariert auch mildere Wetterphasen überbrücken. Laut der Wintersport-Arena Sauerland halten sich die Schneereserven meist wochenlang ohne größere Verluste.

Beschneiung tagsüber in Willingen

Naturschnee liegt allerdings kaum in Winterberg, deswegen sind aktuell keine Loipen zum Langlaufen gespurt. Auch Rodeln ist nur an den beschneiten Hängen möglich: an rund acht Liften in Winterberg, Willingen, Neuastenberg, Sahnehang und an der Ruhrquelle.

Ab dem ersten Weihnachtstag könnte allerdings auf den höchsten Bergen etwas Schnee dazukommen, sodass es zumindest zum Wandern eine winterliche Landschaft gibt.