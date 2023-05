Neuer Wanderweg erzählt Geschichte der ‚Liewerfrauen‘

In Solingen ist mit dem ‚Bergischen Weg Streifzug 25‘ der erste Themen-Wanderweg der Stadt eröffnet worden. Die Liewerfrauen hatten für die Klingenstadt eine besondere Bedeutung. Während die Schleifer in den Kotten in den Flusstälern arbeiteten, schleppten Frauen die Waren in Körben in die Stadt. Der Liewerfrauenweg verläuft auf den zum Teil beschwerlichen Routen.

Der etwas mehr als 15 Kilometer Wanderweg ist familienfreundlich, aber nicht barrierefrei. Die Strecke verläuft in einigen Passagen auf schmalen, holprigen Wegen über Steine und Wurzeln recht steil am Berg. Stadtmarketingchef Lutz Peters hat den Weg in vielen Jahren Recherche ausgearbeitet: „Solingen hat 400 Kilometer Wanderwege, aber keinen thematischen Weg, also einen, der eine Geschichte erzählt“. Die Geschichte der Liewerfrauen ist aber typisch für die Stadt. Teile der Strecke sind die Liewerfrauen bis in die 1930er Jahre regelmäßig schwer bepackt gelaufen.

Start am historischen Kontor

Obwohl man praktisch an jeder Stelle des Rundwegs seine Wanderung beginnen kann, startet der ‚Liewerfrauenweg‘ offiziell an der Ausstellung im historischen Kontor. Das war bis in die 1930er Jahre der Übergabeplatz, an dem die Frauen ihre Körbe mit geschliffenen Klingen an die Messer- und Scherenhersteller übergaben. Die Frauen trugen sie, in bis zu 25 Kilogramm schweren Körben, aus den Schleifereien in den Flusstälern, wie zum Beispiel dem Wipperkotten – der an der Wegstrecke liegt.

Wanderer und Blogger schon gestartet

Zur offiziellen Eröffnung (04.05.23) sind auch Vertreter der Landesregierung nach Solingen gekommen. Der rund 300.000 Euro teure Weg ist zu 90 Prozent aus Mitteln des Heimatministeriums finanziert.