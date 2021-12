Lichterfahrten der Landwirte in NRW

Es ist früher Sonntagabend im Dorf Lette bei Coesfeld. Vor allem Familien mit kleinen Kindern haben sich an der Straße versammelt. Die Kinder tippeln unruhig auf der Stelle. Es ist nasskalt. Gespannt blicken alle in die Richtung, in der etwas entfernt bereits bunte Lichter funkeln.

Festliche Weihnachts-Traktoren

Äpfel für die Zuschauer der adventlichen Traktor-Parade

Dann durchbricht der erste Weihnachts-Traktor die Dunkelheit. Auf den Landmaschinen blinken Weihnachtsbäume, Rentiere, Krippen und Sterne. Dazu tönt "Merry Christmas" aus großen Lautsprechern. Ein Nikolaus sitzt in einer Kutsche und verteilt Äpfel. Es hat etwas von Karnevals-Umzug. Nur festlich. Die Augen der Landwirte und Besucher funkeln um die Wette.

20.000 Schoko-Nikoläuse

Weil vielerorts gerade Weihnachtsmärkte und Adventsfeiern ausfallen, gibt es überall in NRW das Ersatzprogramm der Landwirte. Ihren " Funken Hoffnung " überbringen die Bauern im Rheinland, Ruhrgebiet und in Westfalen an Einrichtungen für Senioren oder Menschen mit Behinderung und an Kindergärten. Allein die Landwirte aus dem Raum Coesfeld haben rund 20.000 Schoko-Nikoläuse bestellt und im Münsterland verteilt.

Video starten, abbrechen mit Escape Die leuchtende Treckerfahrt von Wermelskirchen. Lokalzeit Bergisches Land. . 04:53 Min. . Verfügbar bis 06.12.2022. WDR. Von Petra Dierks.

" Der Glanz in den Augen der Menschen ist das größte Dankeschön ", sagt Stephan Büssing. Trotz seines eigenen Geburtstages ist er heute mit seinem Traktor aus Nottuln nach Coesfeld gefahren, um dabei zu sein.

Spenden sammeln für das Ahrtal

Erinnert an ein bisschen an Karnavels-Umzüge - nur adventlicher

Den Landwirten liegt es offensichtlich in der Natur, anderen Menschen zu helfen. Wochenlang hatten sie in diesem Jahr bereits mit Kollegen und Material in den Flutgebieten Menschen unterstützt, die durch die Hochwasserkatastrophe alles verloren hatten. Jetzt sammeln sie noch immer Spenden für das Ahrtal - unter anderem mit ihren Lichterfahrten quer durch die Region.