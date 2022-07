Letzte Vorbereitungen für Volksfest Libori

Mittelalterliche Kirchentraditionen und moderne Kirmes: Das Libori-Fest will beides auch nach zwei Jahren pademiebedingter Pause zu einem großen Volksfest verknüpfen. Seit Tagen wird bereits daran gearbeitet: Fahrzeuge sind unterwegs, Leute bauen auf. 150 Schaustellerbetriebe arbeiten fleißig daran, das Traditionsfest aufleben zu lassen.

Polizei: Libori gehöre zu den sichersten Volksfesten in Deutschland

Die Paderborner Polizei hat zudem nun ihr Sicherheitskonzept vorgestellt. Demnach zähle Libori zu den sichersten Volksfesten in Deutschland. Damit das so bleibt, werde auf starke Präsenz gesetzt. Zwei zentrale Wachen am Rosentor und am Rathausplatz sollen Anlaufstellen für Hilfesuchende bieten. Außerdem sind auf der gesamten Kirmes zahlreiche Beamte in Uniform, Zivilkräfte und Diensthundeführer unterwegs.

Pottmarkt feiert 500-jähriges Jubiläum

Aufbauarbeiten für das Libori-Fest

Die Liboriwachen sollen täglich von 12 Uhr bis 20 Uhr besetzt sein. Außerdem müssen Autofahrende mit Alkoholkontrollen rechnen. Mehrere Jugendschutzkontrollen auf Festgelände und abseits gelegenen Anlagen sollen ebenfalls stattfinden.

Allein die Kirmesmeile mit vielen Karussels, Los- und Essensbuden wird über anderderthalb Kilometer lang sein. Außerdem feiert der Pottmarkt sein 500-jähriges Jubiläum. Bis zum Start haben alle noch viel zu tun. Ab Samstag wird neun Tage lang in der ganzen Innenstadt gefeiert.

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit OWL auf WDR2 am 22.07.2022.