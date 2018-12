Großer Arbeitgeber fällt weg

In der Spitze haben einmal 7.500 Menschen für das Bergwerk gearbeitet, aktuell sind es noch 600. Sie kümmern sich nun primär darum, unter Tage aufzuräumen, Maschinen und Materialien zu bergen. Viele der Kumpel wechseln im Laufe des Jahres 2019 in den Vorruhestand. Einige wenige sind dafür noch zu jung und suchen neue Jobs.

Ideen für zukünftige Nutzung werden konkreter

In Masterplänen sind bereits Ziele formuliert, was aus den heutigen Bergwerksstandorten künftig werden soll. Ein Mix aus Industrie- und Gewerbegebieten, aber auch Wohnungsbau ist geplant. Bis die Pläne umgesetzt werden können, wird es aber noch Jahre dauern. Zunächst mal steht der Abriss der Gebäude und Anlagen an. Einige sollen jedoch unter Denkmalschutz gestellt werden und langfristig vom Bergbau in der Region Ibbenbüren zeugen.

Vorletzte Zeche Deutschlands schließt

Mit dem Bergwerk im Münsterland schließt die vorletzte Zeche in Deutschland. Am 21. Dezember ist - mit dem Förderstop auf der Zeche in Bottrop - der deutsche Steinkohlebergbau dann endgültig Geschichte.

Stand: 04.12.2018, 15:07