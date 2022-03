Geldautomatensprengungen in Lippe: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Die beiden Detmolder im Alter von 34 und 41 Jahren stehen nach Angaben der Polizei in Verdacht, seit Oktober letzten Jahres mindestens zwei Raubüberfälle sowie vier Sprengungen von Geldausgabeautomaten im Kreis Lippe begangen bzw. versucht zu haben.

Vier gesprengte Geldautomaten und zwei Raubüberfälle

Einen Raubüberfall sollen die beiden Tatverdächtigen am 11. Oktober 2021 auf eine Aldi-Filliale in Detmold begangen haben. Dabei erbeuteten sie etwa 700 Euro Bargeld. Knapp einen Monat später folgte ein Überfall auf eine Tankstelle, ebenfalls in Detmold. Dieses Mal brachten die Täter Bargeld und Zigaretten im Wert von 7.600 Euro an sich.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer aus Detmold auch für eine Serie an Sprengungsversuchen an Geldautomaten im Kreis Lippe verantwortlich sind. Dabei wurde jedoch kein Geld erbeutet. Bei einem Versuch den Automaten an einer Volksbank in Oerlinghausen-Helpup zu sprengen, wurden die Tatverdächtigen mutmaßlich gestört, wodurch sie die Sprengung nicht durchführen konnten.