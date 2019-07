Bei der Polizei Gütersloh hat am Dienstagmorgen (02.07.2019) ein Zeuge eine leblose Person gemeldet. Er hatte den Toten in einem See an der Schluthecke in Gütersloh entdeckt.

Die Polizei geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen seit Sonntag (30.06.2019) vermissten 31-Jährigen handelt. Die Identifizierung steht aber noch aus.

Der Mann hatte offenbar Alkohol getrunken

Am Sonntagabend hatte ein Mann die Polizei darüber informiert, dass er sich Sorgen um seinen 31-jährigen Bekannten aus Blankenhagen mache. Er sei nach einem gemeinsamen Abend am Seeufer nicht mehr erreichbar gewesen.

Die beiden hatten am Samstagabend am Ufer des Sees Alkohol getrunken, woraufhin der Zeuge einschlief. Als er aufwachte, war sein Bekannter nicht mehr da.