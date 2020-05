Altena: Angler finden Leiche am Lenneufer

In Altena haben am Freitagabend (08.05.2020) Angler am Ufer der Lenne eine Leiche entdeckt. Nach ersten Angaben der Ermittler vor Ort soll es sich dabei um einen Mann handeln. Die Person konnte bisher nicht identifiziert werden, so die Polizei im Märkischen Kreis. Vermisst werde niemand. l

Angler machten grausigen Fund

Die Angler machten den grausigen Fund an einer Uferböschung. Offenbar hat die Leiche dort schon länger gelegen. Die Lenne hat auf Höhe der Stadtwerke, wo die Leiche gefunden wurde, zur Zeit wenig Wasser.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Montag soll obduziert werden.

Stand: 09.05.2020, 07:44