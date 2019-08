Die AWO spricht in einer Stellungnahme, die dem WDR vorliegt, bisher nur von einer Mitarbeiterin, die an der Legionärskrankheit verstorben sei. Bei einem Bewohner, der in der betreffenden Zeit ebenfalls starb, sei unklar, ob es eine Verbindung gebe. Eine weitere Mitarbeiterin sei erkrankt, befinde sich aber auf dem Weg der Besserung.

Mit anonymen Schreiben an die Öffentlichkeit gegangen

Wie die Zeitung "Neue Westfälische" am Montag (28.08.2019) berichtet, gingen Mitarbeiter des Seniorenheims an die Öffentlichkeit. In zwei anonymen Schreiben erheben sie schwere Vorwürfe gegen die Leitung. Die Maßnahmen des Heims seien unzureichend, daher hätten sie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.

Legionellen-Bakterien vermehren sich in warmem Wasser. Die sogenannte Legionärskrankheit verläuft ähnlich wie eine Lungenentzündung. Gefährdet sind vor allem Menschen mit einem schwachen Immunsystem, Senioren und Raucher. Männer erkranken häufiger als Frauen, Kinder sind nur selten betroffen, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.