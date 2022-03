Lebensmittel für die Ukraine gehen von Münster auf den Weg

Die Hilfe geht auf eine Anfrage der Caritas in der Ukraine zurück. Sie hatte Caritas international gebeten, Lebensmittelpakete zu schicken - die Not sei groß. Fündig wurde man schließlich in Münster. Dort hat der Lebensmittelhersteller Stroetmann seinen Sitz. Er hat eingewilligt, Räumlichkeiten für die Verpack-Aktion zur Verfügung zu stellen. Die Lebensmittel selbst werden über Spenden von Caritas international finanziert.

Bischof hilft beim Packen

Mehr als 300 Helfer, darunter zahlreiche Freiwillige, packen ab heute die Lebensmittelpakete, und zwar in zwei Schichten. Organisiert hat das die Caritas in Münster. Die Aktion soll bis Ende nächster Woche dauern. Für den Freitag hat auch der Münsteraner Bischof Felix Genn sein Kommen zugesagt. Er will selbst mit anpacken.