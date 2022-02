Tag der Kinderhospizarbeit: "Bei Mirka bin ich richtig"

Mirka lässt Sunna Fuß nah an sich heran. Sunna Fuß betreut die Siebenjährige ehrenamtlich vom Kinderhospizverein Olpe. Das kleine Mädchen sitzt im Rollstuhl, kann nicht stehen, nicht sprechen, sie wird über eine Magensonde ernährt.

Manchmal gibt Mirka ein Lächeln zurück

Mirka

Stimmen scheint Mirka zu erkennen, Gesichter – vielleicht. " Mirka ist geizig mit Emotionen ", sagt Orely Sippel – Mirkas Muttter. " Man muss sie sehr bewusst wahrnehmen, um sie zu verstehen. "

Sunna Fuß tut das. Jede Woche zwei Stunden. Seit zwei Jahren. Mag Mirka sie? "Ich hoffe. Wenn ich mit ihr rede, dann gibt sie etwas zurück. Blicke, manchmal in ein Lächeln. "

Es geht nicht nur um den Tod

Mirka ist unheilbar krank.

Mirka leidet an einer lebensverkürzenden Erkrankung. Welche? Die Ärzte wissen es nicht. Mirkas Eltern haben der Krankheit ihrer Tochter einen Namen gegeben: unklares Fehlbildungssyndrom. Sie haben lange gebraucht, bis sie den Kinderhospizverein Olpe mit ins Boot geholt haben:

Kinderhospiz – da denkt man doch sofort an Tod. Den wenigsten ist bewusst, dass meine Arbeit hier viel mehr ist. Sunna Fuß, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Kinderhospiz

Vorlesen, Malen, Spazieren gehen

Mirka und Sunna Fuß

"Kannst du das denn, das mit dem Tod? " Das ist fast immer die erste Reaktion von Menschen, denen Sunna Fuß von sich und Mirka erzählt. " Es geht um Lebens- nicht um Sterbebegleitung. " Irgendwann wird Sunna Fuß Abschied von Mirka nehmen müssen. "Jetzt geht es darum, Mirka Zeit zu schenken" , sagt sie.

Vorlesen, malen, spazieren gehen. "Mirka hat mit Sunna jemanden, der nur für sie da ist. Das ist Einzelqualitätsszeit pur ," sagt Mirkas Mutter.

Sunna Fuß

Ein Jahr lang hat der Kinderhospizverein Olpe Sunna Fuß auf ihre Arbeit vorbereitet. " Von Anfang an ," sagt die Mutter dreier erwachsener Kinder, " war ich sicher, dass ich das kann und möchte. " Was bringt sie mit in dieses Ehrenamt? "Empathie, Stärke und das Bewusstsein, dass meine Aufgabe in Mirkas Familie Jahre dauern kann."

Empathie und Stärke sind gefragt