Leben mit HIV: ein Betroffener erzählt

WDR: Uwe, wie war es als du 1991 deine Diagnose bekommen hast ?

Uwe ist 27 Jahre alt, als ihn sein damaliger Partner mit HIV infiziert.

Uwe Görke-Gott: Meine Diagnose war ein Albtraum. Als der Arzt dir dann noch sagte, ' wir geben Ihnen höchstens 5 Jahre ' und du wusstest, es gibt kein Medikament; Du wusstest, wie viele Prominente schon gestorben waren und du hast die Geschichten gehört, wie qualvoll die alle - entschuldige, jetzt den Ausdruck - verreckt sind. Dann auch noch die Ausgrenzung im Krankenhaus, was da für eine Hysterie war, wenn da ein Positiver eingeliefert wurde. Es war schrecklich.

WDR: Wie haben die Menschen reagiert, als du ihnen gesagt hast, dass du HIV hast?

Uwe Görke-Gott hat für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz bekommen.