Das Leben feiern – nicht nur am Welt-Down-Syndrom-Tag

Zusammen mit einem Mitarbeiter des LWL -Museums für Kunst und Kultur wird Pascal den Besuchern ab dem Sommer seine Sicht auf die Kunstwerke erläutern. Dabei liegt ihm die Moderne Kunst besonders am Herzen. "Abstrakt ist für mich Fantasie" , sagt er. "Ich habe gemerkt, die einfachen Bilder, das ist nicht meins. Es muss was Kompliziertes sein."

Bald wird Pascal Museumsführer im LWL-Museum für Kunst und Kultur

Dass er wegen seines Down-Syndroms als Museumsführer auf Probleme stoßen wird - sei es in der Kommunikation oder bei der Akzeptanz, davor hat er keine Angst. Pascal weiß sehr genau, was er kann und was er will: "Die Behinderung fällt bei mir nicht so auf, weil ich so vielseitig bin. Und mit den 'normalen' Leuten einfach so zu reden, das kann ich."

Selbstständig und selbstbewusst

Pascal ist selbstbewusst und hat auch allen Grund dazu. Er feiert das Leben nicht nur am 21. März, dem offiziellen Welt-Down-Syndrom-Tag - dem 'Feiertag', der seit 2006 die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Down-Syndrom oder auch anderen Behinderungen anmahnt.