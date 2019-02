Münster belohnt Umstieg auf Lastenräder

Wer in Münster ein Lastenrad kauft, soll von der Stadt belohnt werden. Sie will einen Teil des Kaufpreises übernehmen. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend (13.02.2019) beschlossen.

Förderung wird gestaffelt

Die Förderung ist gestaffelt: In der Regel will die Stadt 30 Prozent der Anschaffungskosten erstatten, maximal aber 1.000 Euro für elektrische und 500 Euro für muskelbetriebene Lastenräder. Aber auch kleinere Anschaffungen werden belohnt - so gibt es einen 100-Euro-Zuschuss für Lastenanhänger. Allerdings ist der Fördertopf begrenzt: In diesem Jahr ist er mit 200.000 Euro gefüllt.

Die Stadt will damit Menschen bewegen, "das Auto stehen zu lassen und kürzere Wege bequem und praktisch auf dem Rad zurückzulegen" , sagte Oberbürgermeister Markus Lewe.

Bonus aber nur für Privatleute

Die Anträge stellen können die Münsteraner ab März, die Vordrucke stehen im Internet. Die Originalrechnung und der Wohnortnachweis müssen vorgelegt werden. Gefördert werden aber nur Privatpersonen. Ausgeschlossen sind Firmen, die solche Lastenräder gewerblich nutzen wollen.

Stand: 14.02.2019, 10:28