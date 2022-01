Rund 250 Traktoren schaffen das überdimensionale Bild

Mit einer GPS -gesteuerten Maschine zeichnet ein Traktor den Schriftzug bereits vor, der dann mit den vielen Fahrzeugen und ihren blinkenden Lichtern "ausgemalt" wird. Alles koordiniert per Drohne und Walkie-Talkie. Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen sind gekommen, um zu helfen.

Signal der Zuversicht

Niklas Gröting begeistert von der Hilfsbereitschaft

" Wir sind sehr zufrieden, dass so viele gekommen sind ", sagt Mitorganisator Niklas Gröting. Nach mehr als drei Stunden steht das Bild. Aus Lautsprechern dröhnt passend er Klassiker " We are family ." Unzählige Lichter, vor allem aber viel Hoffnung und Zuversicht scheinen mit den grandiosen Luftbildern zu den Menschen in den Flutgebieten.

Hilfsbereitschaft weiterhin groß