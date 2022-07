Landwirte werden immer häufiger Energiewirte

" Der Markt für Fleisch oder Milch ist zur Zeit sehr unbeständig ", sagt Antonius Tillmann, Sprecher der Landwirtinnen und Landwirte in Ostwestfalen-Lippe. Er selbst hat einen Bio-Betrieb mit 120 Milchkühen in Warburg und merkt auch wie viele andere, dass die Nachfrage nach Milch etwas nachlässt. So schaut er sich seit einiger Zeit auch nach anderen Einnahmequellen um.

"Die Menschen vor Ort wollen wir mitnehmen"