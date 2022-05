Landwirte aus dem Münsterland zerstören aus Protest Erdbeerfelder

"Handel in Zukunft nicht mehr beliefern"

Rahmann ist traurig und sauer über die aktuelle Situation

" Wir Landwirte tragen das Risiko von Hagel, Starkregen, schlechtem Wetter und von der Situation in der Ukraine ", klagt Rahmann. Deshalb verstehe er nicht, warum die Preisspanne des Einzelhandels so groß sein soll und die der Landwirte so klein.

Bereits im vergangenen Jahr hätte sich die aktuelle Situation abgezeichnet. Daraufhin habe der Landwirt bereits seine Flächen verkleinert. In Zukunft will er die Supermärkte gar nicht mehr beliefern.

Auch andere Landwirte betroffen

Auch Erdbeer- und Spargelbauer Stephan Bäcker aus Münster ist stinksauer: Er hat auf 20 Hektar Erdbeeren angebaut. Doch auch er rechnet damit, dass er ein Drittel davon nicht ernten wird. Das wären um die 50 Tonnen Früchte für nichts.

Er ärgert sich, dass Erdbeerbauern im Ausland unter ganz anderen Bedingungen produzieren dürfen als in Deutschland. " Die müssen nicht so strenge Auflagen erfüllen wie wir, die können viel preiswerter produzieren. " Bäcker fordert gleiche Bedingungen für alle. " Dann gäbe es nicht so große Preisunterschiede! "