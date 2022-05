Detmolder Landwirt klagt gegen Volkswagen

Der lippische Landwirt Ulf Allhoff-Cramer will gegen Volkswagen vor Gericht ziehen. Er verklagt den Autokonzern auf Unterlassung der übermäßigen Emissionen von Kohlendioxid, teilte das Landgericht Detmold am Mittwoch mit. Damit beschädige Volkswagen seinen Hof in Detmold und den dazugehörigen Wald, so der Landwirt. Mit dem millionenfachen Verkauf klimaschädlicher Autos würde VW die Klimakrise beeinflussen und damit auch die zukünftigen Erträge des Bio-Bauern.

"Ich habe mich nach reiflicher Überlegung entschieden, hier bei dieser Klage mitzumachen. Denn auch die großen Industriebetriebe haben in der Vergangenheit eine Geschäftspolitik verfolgt, die gegen das Klima und gegen die Zukunft der jungen Menschen gerichtet ist." Ulf Allhoff-Cramer, Landwirt

VW soll auf Verbrenner-Autos verzichten

Nach Gerichtsangaben will Allhoff-Cramer erreichen, dass VW bis 2029 nur noch maximal 25 Prozent seiner Autos mit Verbrennungsmotoren ausrüsten darf. Ab 2030 soll der Konzern sogar gar keine Autos mit solchen Motoren mehr bauen dürfen.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace unterstützt die Klage. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück. Das Landgericht Detmold verhandelt am 20. Mai. Es ist die erste Klima-Klage gegen ein Unternehmen vor einem deutschen Gericht.