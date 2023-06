Internationale Landtagspräsidenten setzen Zeichen für Demokratie

Die Corona-Pandemie, die Energieknappheit und der Ukrainekrieg könnten den Vertrauensverlust in Politik, Staat und Institutionen weiter fördern, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Entwicklung bereitet den Landtagspräsidentinnen und Präsidenten große Sorge.

Landtagspräsidenten wollen handeln

Die parlamentarische Demokratie stehe unter Druck, heißt es in dem Papier. Die Spitzen der Parlamente sehen sich nun selbst in der Verantwortung, die Demokratie zu stärken. "In Zeiten sinkender Wahlbeteiligung, Fake News und internationaler Krisen treten die Parlamente den Feinden der Demokratie geschlossen entgegen" , sagt der Vorsitzende der Konferenz, Andre Kuper, aus Rietberg.

Bildungsangebote zur Demokratiestärkung