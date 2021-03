1.100 Mitglieder einer freikirchlichen Baptistengemeinde in Lage im Kreis Lippe sind vorsorglich in Quarantäne. Sie alle sollen in den kommenden Tagen getestet werden.

Keine Gottesdienste bis Ostern

Lages Bürgermeister, Matthias Kalkreuter, hat am Sonntag mit Gemeindevertretern gesprochen. In Abstimmung mit dem Krisenstab der Stadt dürfen bis Gründonnerstag keine Gottesdienste in der Baptistengemeinde mehr stattfinden. Auch ein Hochzeitsgottesdienst mit 200 Personen wurde abgesagt.

Alle Gemeindemitglieder und deren Kinder dürfen ab Montag weder ihre Arbeitsstellen, noch Kitas, Schulen oder Alten- und Pflegeeinrichtungen besuchen. Auch mit einem negativen Testergebnis müssen die Menschen zunächst in häuslicher Quarantäne bleiben.

Keine Verstöße - Ansteckungskette ist unklar

Erst wenn alle 1.100 Gemeindemitglieder getestet wurden und das Infektionsgeschehen klar ist, kann die Quarantäne durch das Gesundheitsamt des Kreises Lippe aufgehoben werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unklar ist, ob sich die Menschen in den Gottesdiensten angesteckt haben oder eher im privaten Umfeld. Das Ordnungsamt hatte in der letzten Zeit mehrfach Kontrollen in der Kirche durchgeführt, dabei gab es aber keine Beanstandungen.

Massentests für 1.100 Gemeindemitglieder

Am Montag will der Kreis Lippe mit dem NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ( MAGS ) weitere Maßnahmen für Lippe abstimmen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt hier aktuell bei 160,0.

300 Mitglieder der Gemeinde aus Lage wurden bereits am Wochenende getestet. Für 800 weitere Menschen sollen die Tests in den kommenden Tagen folgen.