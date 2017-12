Rat Münster entscheidet über Tempo 30

In Münster soll der Verkehr langsamer rollen, damit es auf den Straßen leiser wird. Am Mittwochabend (13.12.2017) will der Rat der Stadt über den Lärmaktionsplan abstimmen. Entscheiden sich die Politiker dafür, dann würde 2019 an vielen Straßen in der Stadt Tempo 30 eingeführt. Davon profitieren würden rund 10.000 Anwohner. Die Planer hoffen auf deutlich weniger Verkehrslärm. "Es geht vor allem darum, Gesundheitschutzvorsorge zu treffen und die Menschen zu schützen" , sagt Matthias Peck von der Stadt Münster.

Kritik an Tempo 30

Auf vielen verkehrsreichen Hauptstraßen soll Tempo 30 kommen

Tempo 30 soll es auch auf Hauptstraßen mit viel Pendler- und Lieferverkehr geben. Deswegen sind davon auch nicht alle begeistert. So befürchtet die Industrie- und Handelskammer in Münster, dass der Verkehr auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen durch die Stadt zum Erliegen kommen könnte. Der ADAC hält Tempo 30 für überflüssig. Das bringe als Maßnahme gegen Lärm so gut wie gar nichts.

Wissenschaftliche Auswertung

Sorgt Tempo 30 für weniger Lärm?