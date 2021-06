Arnold Thüring steht in seinem Keller im Schlamm: In Gummistiefeln, verdreckt und etwas erschöpft. Seit Tagen ist er damit beschäftigt, hier alles auszuräumen und wegzuwerfen. Am letzten Donnerstag nach dem Starkregen war der Keller bis zur Decke vollgelaufen. Der Sachverständige seiner Versicherung hat ihm schon gesagt: Totalschaden – hier muss alles bis zum Rohbau zurückgebaut werden. Wie hoch der Schaden ist, weiß er noch nicht.

50 liter Regen pro Quadratmeter

Am letzten Donnerstag ergossen sich Regenfluten mit Gewittern über Laer, in kurzer Zeit so viel wie sonst in einem ganzen Monat. Der kleine Bach im Ort wurde zu einem reißenden Fluss, die Fluten setzten Straßen, Keller, Gärten und Häuser unter Wasser. Manche sind nicht mehr bewohnbar. Auch Arnold und Joke Thüning haben keinen Strom. Duschen und essen müssen sie im Moment bei ihrer Tochter

Spendenaktion geplant

Bürgermeister Manfred Kluthe macht sich ein Bild von den Schäden

Bürgermeister Manfred Kluthe steht in diesen Tagen selber häufig in den Schlammresten: Er lässt sich die Schäden zeigen, fragt, ob die Gemeinde helfen kann – mit der Vermittlung von Trocknungsgeräten, Anhängern, Containern. Die Gemeinde plant eine Spendenaktion, längst nicht jeder Betroffene hat eine Elementarversicherung. Und wenn die schlimmsten Schäden beseitigt sind, dann soll alles getan werden, um solche Hochwasserkatastrofen künftig zu verhindern.