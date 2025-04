Nur ein Teil der Menschen kam Anfang April frei

Als am 2. April 1945 amerikanische Soldaten in Ostwestfalen anrückten, befreiten sie einige tausend Kriegsgefangene des Gefangenenlagers Stalag 326 in Schloß Holte-Stukenbrock, ebenso die letzten 42 verbliebenen KZ -Häftlinge an der Wewelsburg in Büren. Die Gefangenen von der Porta Westfalica wurden währenddessen von der SS in weitere Lager getrieben, bis ins heutige Sachsen-Anhalt und nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort, in der Nähe von Schwerin, kamen am 2. Mai 1945 die letzten Häftlinge frei.

Unsere Quellen: