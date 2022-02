Verschollene Detmolder "art kite"-Drachen kommen unter den Hammer

20-Millionen-Euro-Kunst wie vom Erdboden verschwunden

2010 stirbt Paul Eubel - und von da an verliert sich die Spur der Drachen. Beim Goethe-Institut weiß niemand, wo die Drachen sind – ebenso wenig in der Detmolder Kulturszene. Erst im Sommer 2020 melden sich die Erben Eubels bei einem Kunstvermittler. Der schaltet das Stuttgarter Auktionshaus Nagel ein. Und so macht sich die Gerda Lenßen-Wahl, Expertin für moderne Kunst, auf den Weg nach Köln. Denn dort hatten die Kunstwerke im Wert von rund 20 Millionen Euro in Übersee-Containern gelagert.