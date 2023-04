Haltern am See: Vom Kondom- zum Kunstautomaten

Auf verschiedenste Arten hat dieser Automat schon Menschen eine Freude bereitet: Statt der Kondome kommen mittlerweile Kartonschachteln aus der kleinen Klappe. Den ausgemusterten Automaten fand das Projekt-Team über eine Verkaufsplattform im Internet. Ein Silberschmied setzte ihn in Stand und rüstete ihn um.

Kleine Gemälde, Arbeiten aus Ton oder Magnete

Von insgesamt 13 verschiedenen Künstlerinnen und Künstler sind nun 100 Werke in dem Automaten - darunter Schlüsselanhänger, Arbeiten aus Ton oder Magnete. " Ich wusste nicht, dass ich so kleine Gemälde anfertigen kann ", erzählt Joe Stoll. Sein Werk – eine Blumenlandschaft im Miniaturformat - war das Erste, was aus dem Automaten kam.

Einnahmen werden gespendet

Freude über den Kunstautomaten

Auch die Stadtbücherei, in welcher der Automat steht, hat Figuren aus dem 3D -Drucker beigesteuert. Jedes Kunstwerk kostet fünf Euro. Das Geld geht unter anderem an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Haltern am See.

Engel, Kugeln und Keks-Ausstecher im Winter

Geplant ist, dass es auch im Winter Kunst aus dem Automaten geben soll: In der Vorweihnachtszeit könnten dann Engel, Kugeln und Keks-Ausstecher vom 3D-Drucker kleine Geschenke "To Go" sein. Das Künstler-Team hofft darauf, dass aus ihren kleinen Arbeiten große Aufträge entstehen.