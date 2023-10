Marode Kunst im Schulzentrum in Münster

Kunstexpertin entsetzt

Magadalena Broska von der Adolf-Luther-Stiftung in Krefeld, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Gesamtwerk des Künstlers lebendig zu halten, ist entsetzt. Luther habe viele große Linsenobjekte geschaffen, in der Ruhr-Universität Bochum, in der Tonhalle in Düsseldorf, im alten Bundeskanzleramt in Bonn. " Aber nirgendwo sind die Installationen in einem so erbärmlichen Zustand. "

Noch keine Rettung in Sicht

Kaputte Linsen im Keller: Ist das Kunst oder kann das weg?

Die Stadt Münster als Eigentümerin sieht zwar Handlungsbedarf, aber einen konkreten Plan gibt es nicht. Schon vor Jahren fanden Gespräche mit der Schule und der Stiftung über eine mögliche Restaurierung statt. Anfangs war von Kosten von 150.000 Euro die Rede, mittlerweile sind es 300.000 Euro. Aber nichts passiert. Das Kunstwerk, dessen Wert ein hoher sechsstelliger Betrag sein soll und das seit 2020 als Teil des Schulgebäudes unter Denkmalschutz steht, wartet auf seine Rettung.