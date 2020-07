Herford: Küchenhersteller Poggenpohl geht in chinesische Hände

Ein chinesischer Sanitäramaturen-Hersteller aus China soll neuer Eigentümer von Poggenpohl in Herford werden. Der Küchenmöbelhersteller hatte wegen massiver Einbußen durch die Corona-Pandemie im April einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen Jomoo aus Xiamen in China will nun investieren.

Zuvor Gespräche mit britischem Käufer

Die Übernahme durch den chinesischen Investor kam überraschend. Zuvor hieß es, das Unternehmen solle an einen britischen Küchenhersteller verkauft werden, doch der Kauf sei gescheitert, so der Insolvenzverwalter Manuel Sack. Auch die Verhandlungen mit dem Hersteller aus China laufen noch. Man rechne aber in den nächsten Wochen mit einem Abschluss, so Sack.

270 Mitarbeiter bei Poggenpohl

Poggenpohl-Geschäftsführer Gernot Mang werde das Unternehmen auch weiterin leiten. Er erhoffe sich Synergien und die Erschließung neuer Geschäftsfelder im internationalen Markt. Gleichzeitig solle der Bereich Luxus-Küchen ausgebaut werden und die Stückzahl an produzierten Küchen in Herford erhöht werden.

Der chinesiche Hersteller bekenne sich zum Produktionsstandort von Poggenpohl in Herford und werde einen Großteil der Mitarbeiter übernehmen, betonte der Insolvenverwalter Manuel Sack. Zuletzt waren bei Poggenpohl noch 270 Mitarbeiter beschäftigt. Zum Kaufpreis machte Sack keine Angaben.