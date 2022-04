Die Evangelische Kirche von Westfalen ( EkvW ) kritisiert die fehlende Bereitschaft hiesiger Textilunternehmen im Ausland gerechte Löhne zu zahlen. Auch neun Jahre nach dem großen Unglück in einer Fabrik in Bangladesch, gebe es kaum den Willen zu Veränderungen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter im Globalen Süden bräuchten existenzsichernde Löhne.

Nach Unglück wird Textilbündnis gegründet

Am 24. April 2013 stürzte in Bangladesch die achtgeschossige, marode Textilfabrik Rana Plaza ein. Über 1.000 Menschen wurden getötet, über 2.000 verletzt. Danach gründeten Hilfsorganisationen, Kirchen, Unternehmen und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ein Bündnis für nachhaltige Textilien.

Ziel: bessere Arbeitsbedingungen und Löhne sowie ökologische Nachhaltigkeit. Mit dabei: Adidas, C&A, Aldi, H&M, KiK, Otto, Lidl, Primark, Seidensticker oder Gerry Weber.

Kaum Erfolge neun Jahre nach Rana-Plaza-Unglück in Bangladesch

Doch aus Ärger über angeblich geringe Erfolge ist das Amt für Mission, Ökumene und Kirchliche Weltverantwortung der EkvW vor kurzem ausgetreten. Ebenso wie die Christliche Initiative Romero in Münster oder die Kampagne für saubere Kleidung.

Die Unternehmen würden sich nicht an dem Vorschlag beteiligen, existenzsichernde Löhne zu bezahlen, kritisiert Sprecher Pfarrer Dietrich Weinbrenner: " Da gibt es zu viel Blockade von der Wirtschaftsseite. "

Sind die Arbeitsbedingungen in der Modeindustrie besser geworden?

" Die Ziele werden nicht ernst genommen "

Weinbrenner kennt die Arbeitsbedingungen in vielen Ländern, wo Textilien für unsere Firmen hergestellt werden. Dort würden vielfach Hungerlöhne gezahlt. Er und andere hätten im Textilbündnis vorgeschlagen, dass die Firmen sich zu existenzsichernden Löhnen verpflichten.

"Kein Unternehmen hat sich beteiligt. Die Ziele werden zu wenig ernst genommen." Pfarrer Dietrich Weinbrenner

Die Firmen entgegnen: man zahle mehr, als gesetzlich erforderlich sei. Und achte auf bessere Arbeitsbedingungen. Gerry Weber etwa will " das Thema der existenzsichernden Löhne oder auch die Vereinigungsfreiheit in Angriff nehmen ".

Das Haller Unternehmen, das vor allem Zulieferer in Asien hat, achtet nach eigenen Angaben darauf, dass Mindestlöhne gezahlt und Arbeitsbedingungen ständig überprüft werden.

Unternehmen: Erfolge brauchen Zeit

Auch Seidensticker in Bielefeld zahlt in seinen Werken in Vietnam und Indonesien " Löhne, die deutlich über den gesetzlichen Vorgaben liegen ". Der Hemdenhersteller teilt mit, " dass Erfolge angesichts der extrem komplexen Lieferketten Zeit brauchen ". Immerhin habe man in manchen Ländern aber schon erreicht, dass Chemikalien auf einem Index stehen, die Abwässer verunreinigen.

" Da brüsten sich viele nur mit dem Mindestmaß und wollen kaum noch handeln ", kritisiert dagegen Reinhard Maas vom Modeunternehmen Maas Natur in Gütersloh. " Man kann vom Mindestlohn nicht leben. Wir lassen nicht in Asien produzieren, sondern in der Türkei. Wir kennen die Betriebe, die sind zertifiziert nach dem GOTS -Siegel. "

GOTS steht für "Global Organic Textile Standard“. Betriebe vor Ort müssen gewisse ökologische Anforderungen und Sozialkriterien wie etwa keine Kinderarbeit und ausreichende Löhne erfüllen.