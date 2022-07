Unfallkreuz für toten Motorradfahrer bei Vreden zerstört

Janik macht öfter an der B70 zwischen Alstätte und Vreden Halt. Er will seinem toten Freund Anton gedenken, sich an die gemeinsame Zeit erinnern. Das macht Janik am Straßenrand auf einem kleinen Platz mit einem Holzkreuz, Blumen und Kerzen.

Denn hier hatte sein Freund Anton im März einen tödlichen Verkehrsunfall. Der Ort an der Baumwollstrasse soll an ihn erinnern. Sogar eine massive Holzbank mit eingravierten Namen haben die Freunde besorgt und dort hingestellt. Ein ruhiger und würdiger Platz, um Anton zu gedenken.

Bereits zum zweiten Mal von Unbekannten verwüstet

Die Gedenkstätte wurde von Unbekannten zerstört

Eine Ruhe, die Dienstag gestört wurde: Umgeschmissene Kerzen, zerfledderte Blumen - der Platz wurde von Unbekannten schrecklich zugerichtet. Janik und weitere Freunde von Anton sind fassungslos. Und das nicht zum ersten Mal. Denn bereits Anfang des Monats wurde der Platz zerstört. Damals hatte der Vater von Anton Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Ermittlungen laufen. Nach dem zweiten Mal hat Antons Vater auf eine weitere Anzeige verzichtet. Es bringt eh nichts, sagt er. Er kann nicht verstehen, wie Menschen auf solche Ideen kommen können.

"Unfallkreuze haben eine Präventivaufgabe." Frank Rentmeister, Pressesprecher Kreispolizeibehörde Borken

Ähnlich sieht es die Polizei. Pressesprecher Frank Rentmeister sieht zudem in den Unfallkreuzen an den Straßenrändern eine Präventivaufgabe: " Sie weisen auf Todesfälle hin und sensibilisieren die Verkehrsteilnehmer, sich an die Regeln zu halten. Überhöhte Geschwindigkeit oder unüberlegtes Fahren können tödliche Konsequenzen haben ."

Zerstörung reißt Wunden wieder auf