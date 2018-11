In der nordrhein-westfälischen CDU beginnt die heiße Phase des Wahlkampfes für den CDU-Bundesvorsitz. Der CDU-Kreisverband Borken will bei einer Vorstandsklausur am Freitagabend (09.11.2018) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel nominieren. Der 38-jährige Spahn wird zu der nicht-öffentlichen Sitzung in Borken erwartet. Spahn ist Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Borken mit rund 4800 Mitgliedern.

Der zweite prominente Kandidat aus NRW , Friedrich Merz, soll am Samstag beim Kreisparteitag der CDU Hochsauerland nominiert werden. Der Ex-Unionsbundestagsfraktionschef tritt als Gastredner des Parteitags in der Schützenhalle Arnsberg-Oeventrop auf.

CDU-Landesvorstand verweist auf Bundesparteitag

Der Landesvorstand der NRW-CDU hatte sich am Dienstagabend nicht auf einen Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz festgelegt. Jeder Delegierte des Hamburger Bundesparteitags solle sich selbst ein Bild machen und am 7. Dezember entscheiden, so Landesparteichef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.