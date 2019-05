Klinikum Herford muss Kreißsäle kurzfristig schließen

Weil die Kreißsäle des Klinikums Herford kurzfristig geschlossen wurden, müssen werdende Mütter bis Montag (03.06.2019) früh in anderen Krankenhäusern entbinden. Im Klinikum Herford sind kurzfristig Hebammen erkrankt.

Hebammen am Mathilden Hospital machen Übrstunden

Wegen der Probleme am Klinikum Herford machen jetzt die Hebammen am benachbarten Mathilden Hospital Überstunden. Dort wurden am Mittwoch (30.05.2019) acht Babys geboren, sonst sind es meist zwei am Tag. Einige Mütter fahren sogar in Nachbarstädte, um zu entbinden.

Krankheitsfälle und unbesetzte Stellen am Klinikum Herford

Die Kreißsäle des Klinikums Herford bleiben jedenfalls mehrere Tage geschlossen. Nach Angaben des Pflegedienstleiters sind einige Hebammenstellen unbesetzt.

Weil es auch noch Krankheitsfälle gibt, habe man sich zu dem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Bundesweit fehlen Hebammen, so wie in Herford steigen aber vielerorts die Geburtenzahlen.

