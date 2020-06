Reaktion auf Datenskandal: Akten aus Krankenhaus gesichert

Nachdem der YouTuber ItsMarvin am Pfingstwochenende offen zugängliche Krankenakten in einem verlassenen Bürener Krankenhaus gefilmt hat, hat die Stadt reagiert und die Akten gesichert. Außerdem will sie am Dienstag (02.06.2020) klären, wer für den Aktenskandal verantwortlich ist.

Archivräume geschlossen

Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow sagte dem WDR , die Stadt werde dafür sorgen, dass die Patientenunterlagen woanders sicher aufbewahrt werden. Nach Erscheinen des YouTube-Videos hatte das Ordnungsamt die Archivräume am Samstag bereits verbarrikadiert.

Tausende Akten frei zugänglich

Die Stadt Büren will die tausenden Patientenakten aus dem leerstehenden Krankenhaus beschlagnahmen. Der YouTuber hatte aufgedeckt, dass die Unterlagen nicht ausreichend gesichert waren. Das Video hat inzwischen über 270.000 Klicks.

Insolvenzverwalter wohl verantwortlich

Das verwahrloste Gebäude gehört der Marseille-Klinikgruppe mk-Kliniken. Die frühere Betreiberfirma gehörte ebenfalls zu dem Krankenhauskonzern, ging aber pleite. Ein Marseille-Sprecher erklärte, daher habe sich der Insolvenzverwalter um die ordnungsgemäße Lagerung der Akten kümmern müssen.

Anzeige gegen YouTuber