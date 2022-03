OWL: Kliniken beklagen wachsende Überlastung

Über 100 Mitarbeitende melden sich in den Mühlenkreiskliniken im Kreis Minden-Lübbecke aktuell krank, sagt ein Sprecher. Ähnlich ist die Lage am Klinikum Bielefeld und bei der katholischen Hospitalvereinigung in OWL, beide beklagen ebenfalls viele Ausfälle. Die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Corona sei auch angestiegen – im Franziskus Hospital in Bielefeld auf derzeit zehn Prozent.

Nicht-lebenswichtige Operationen werden verschoben

" Wir versuchen die Eingriffe so wenig wie möglich ausfallen zu lassen, aber es kommt vor – wenn zum Beispiel ein Operateur plötzlich infiziert ist. " sagt Axel Dittmar, Kliniksprecher des Klinikum Bielefeld. Lebenswichtige Operationen seien von den Ausfällen aber nicht betroffen. Dennoch nimmt die Zahl der infizierten Mitarbeitenden kontinuierlich zu, so Dittmar.