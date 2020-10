Kostenlose Geschichtsrecherchen auf neuem NRW-Archivportal

Interessant ist das Angebot für alle, die als Heimatforscher und Hobby-Historiker Interesse an Geschichte haben. Das neue Portal macht es auch jenen leicht, die ohne Vorkenntnisse nach Vorfahren oder bestimmten Aspekten seiner Familiengeschichte suchen.

Mit ein paar Klicks zu den Quellen

Bauhistoriker und Freizeithistoriker Joachim Kleinmanns aus Detmold arbeitet für den Lippischen Heimatbund an einem neuen Projekt. Der pensionierte Hochschuldozent sucht nach Dokumenten über den Erbauer des Theaters, den Architekten Ferdinand Brune. " Das kann man natürlich auch über die Findbücher im Archiv recherchieren. Aber mal schnell über das Internet zu gucken, das ist dann natürlich komfortabel. Und da find ich jetzt auch alles andere, also nicht nur das Landestheater."

Leichte Suche auch für unerfahrene Hobby-Historiker

Eine interaktive Karte ist komfortabler Zugang zu 476 Archiven in NRW : Landesarchiv, Stadt- und Kreisarchive, Kirchen-, Wirtschafts- und Parteiarchive, Adelsarchive sowie kleinere freie Archive. Nutzer finden nicht nur Einträge zu ihrem Such-Stichwort. Sie erfahren auch, in welchem NRW -Archiv die gefundenen Original-Quellen gelagert sind, Telefonnummern und Öffnungszeiten. Wer sich Quellen vor Ort ansehen will, kann sofort online einen Termin buchen - alles kostenfrei.

Vernetztes Wissen in Katalogen und Dokumenten