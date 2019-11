Als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen bietet Bocholt im Münsterland ab Samstag (02.11.2019) in einem Modellversuch ein Jahr lang Busfahren zum Nulltarif an. Immer samstags können die Fahrgäste alle Busse gratis nutzen.

Die Stadt will versuchen, mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen. Mit dem kostenlosen Bus-Ticket an Samstagen will die Stadt Bocholt einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Pilotprojekt könnte Dauerlösung werden

Es geht der Kommune aber auch darum, die Händler in der Innenstadt zu stärken und Verkehrsprobleme zu lindern. Straßen und Parkplätze im Zentrum sind häufig verstopft. Die Stadt rechnet mit Einnahmeverlusten von 50.000 Euro für den Testzeitraum.

Steigen durch das kostenlose Angebot viele Menschen auf den Bus um, könnte das Pilotprojekt in Bocholt zur Dauerlösung werden.