Das kostenlose Busfahren an den Adventssamstagen hat in Münster, Bocholt und Rheine für deutlich höhere Fahrgastzahlen gesorgt. Keine Parkplatzsuche, kein Warten vor Parkhäusern, kein Wühlen nach Kleingeld beim Einstieg in die Busse – das sorgte für eine insgesamt entspannte Stimmung, so das Fazit der Städte.