Bundesweit organisieren die Mitarbeiterinnen des Programms der DKMS in Zusammenarbeit mit über 320 medizinischen Einrichtungen look good feel better Kosmetikseminare für Krebspatientinnen in Therapie. Seit Mitte 2020 werden die Seminare auch in digitaler Form angeboten.Mehr als 180.000 Krebspatientinnen wurde seit Gründung des deutschen look good feel better Programms im Jahr 1995 bereits eine Teilnahme ermöglicht.