Für den Betrieb sollen strengere Regeln gelten

In dem Konzept geht nicht nur um Arbeitsabläufe im Betrieb, sondern auch um die Unterbringung von Werksvertragsmitarbeitern, sowie deren Transport von und zum Arbeitsplatz. Nähere Einzelheiten dazu wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Am Vormittag hatte Westfleisch aber mitgeteilt, das Hygienekonzept werde "um zusätzliche strenge Regeln erweitert, mit denen wir noch klarer fordern, kontrollieren und sanktionieren werden."

Quarantäne-Unterbringungsstätte angemietet

Die Bildungsstätte wurde als Quarantäne-Station angemietet

Zur Verbesserung der Situation solle "auch die gemeinsam mit Stadt und Kreis entwickelte Lösung" beitragen, positiv getestete Beschäftigte in der derzeit leerstehenden Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld unterzubringen. In der eigens von Westfleisch angemieteten Unterkunft würden die Mitarbeiter in Quarantäne verköstigt, mit allen Dingen des täglichen Bedarfs versorgt und medizinisch betreut.

Noch ist unklar, wann der Schlachthof den Betrieb wieder aufnimmt

Bis Mittwochabend waren 1032 Beschäftigte der Fleischfabrik in Coesfeld auf eine Corona-Infektion getestet worden. Danach sind 264 infiziert, in 179 Fällen stand das Ergebnis noch aus. Bei allen insgesamt 2.300 ausgewerteten Tests in vier weiteren Betrieben von Westfleisch in Hamm, Gelsenkirchen, Lübbecke und Bakum hat es nach Unternehmensangaben bislang keinen einzigen positiven Befund gegeben.

Entscheidung voraussichtlich am Freitag

Der Kreis Coesfeld prüft das überarbeitete Hygiene- und Öffnungskonzept von Westfleisch für den Betrieb in Coesfeld nun gemeinsam mit der Bezirksregierung Münster. Er rechnet für Freitag (15.05.2020) mit einer Entscheidung.