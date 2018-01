Kommunen beklagen Benachteiligung

Münster, Blomberg und Hellenthal sehen sich durch eine 2015 erfolgte Änderung im Gemeindefinanzierungsgesetz benachteiligt. Die drei Kommunen glauben, dass sie dadurch zu Unrecht weniger Geld vom Land NRW bekommen . Das Land selbst weist die Vorwürfe zurück.

Kommunen errechnen Millionen-Verluste

Kommunen: Zu Unrecht weniger Geld erhalten

Für die Stadt Münster geht es dabei um rund 17,5 Millionen Euro. Soviel hat die Kommune ihrer Ansicht nach zu wenig an Schlüsselzuweisungen erhalten, Geld, das die Stadt nicht investieren konnte. So mussten in der Folge etwa Investitionen in neue Bushaltestellen verschoben werden - außerdem wurden die Zuschüsse für ein Theater gestrichen.

Der Gemeinde Blomberg geht es zwar gut, weil dort der Elektronik-Riese PhoenixContact seinen Sitz hat und seine Steuern die Gemeindekasse füllt. Das Geld komme aber nicht zuverlässig, klagt die Gemeinde; gehe es dem Unternehmen schlecht oder investiere es steuersparend, sinken die Einnahmen Blombergs.

Gelder zu Unrecht pauschal verteilt?

Und hier setzt die Klage an: Bislang verteilt das Land nach Meinung der Kläger das Geld von reichen zu armen Kommunen pauschal und über einen zu langen Zeitraum. In schlechteren Jahren hätte demnach Blomberg etwa 1,5 Millionen Euro vom Land bekommen müssen.

Am Dienstag wurde in dem Streit ums die Millionen erst mal nur verhandelt. Seine Entscheidung will der Verfassungsgerichtshof erst Ende Februar verkünden.