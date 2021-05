Brandstiftung und Säure-Angriff in Enger

Eine Zeugin war um kurz vor zwei Uhr nachts auf das brennende Auto aufmerksam geworden und rief die Polizei. Die Beamten konnten schnell feststellen, dass jemand Brandbeschleuniger durch das Fenster in den Wagen geworfen hatte. Die Polizei Herford ermittelte schnell, wem das Auto gehört: Einem 45-Jährigen aus Enger.

Verdacht auf Buttersäure im Haus

Im Wohnhaus des Autobesitzers wurde in der selben Nacht von mehreren Anwohnern ein unangenehmer Geruch gemeldet. Nach Angaben der Polizei könnte es sich bei der Substanz, die über mehrere Stockwerke in dem Haus in Enger verteilt wurde, um Buttersäure handeln. Diese Säure kann bei Kontakt mit der Haut ätzend wirken. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Brandstiftung.

Im Vorfeld Streit am Wohnhaus in Enger

Schon eine Nacht zuvor hatte es genau in diesem Haus einen Polizeieinsatz gegeben, weil eine Gruppe mehrerer Leute einen Anwohner in dem Haus angegriffen hatte. Der 37-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Er war vorher in Streit mit anderen Nachbarn geraten. Die Täter konnten flüchten. Allerdings ist unklar, inwieweit und ob dieser Vorfall mit den Taten der Nacht zu Sonntag in Zusammenhang steht.

Stand: 31.05.2021, 14:30