Corona breitet sich in OWL-Kliniken aus

Das Coronavirus breitet sich in medizinischen Einrichtungen in OWL aus. Eine Reha -Klinik in Horn-Bad Meinberg mit mehr als 100 Betroffenen muss teilweise geräumt werden. Im St. Josef-Krankenhaus in Salzkotten sind 22 Menschen positiv getestet worden. In einem Wohnhaus der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld sind sieben Fälle von Covid-19 bestätigt worden.

Reha-Klinik in Horn-Bad Meinberg wird teilweise geräumt

Am späten Donnerstagnachmittag (02.04.2020) hat der Krisenstab des Kreises Lippe mit der Räumung der Rose- Reha -Klinik in Horn-Bad Meinberg begonnen. Die Klinik konnte die Versorgung der Patienten nicht mehr sicher stellen und hatte daher den Kreis um Unterstützung gebeten. Hier waren 27 Mitarbeiter und 84 Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. 83 Personen haben ein negatives Testergebnis. Bei sechs Patienten steht das Ergebnis noch aus.

Noch am Donnerstag hattten Notärzte begonnen alle Patienten, egal ob positiv oder negativ getestet, zu begutachten. Sie entscheiden, ob die Patienten in andere Kliniken verlegt werden. Noch am Donnerstagabend wurden elf Patienten in andere Krankenhäuser gebracht. Zwei der Patienten müssen auf die Intensivstation. Am Freitagmorgen (03.04.2020) soll die Verlegung der Patienten fortgesetzt werden.

Einige Patienten bleiben in Reha -Klinik

Der Krisenstab des Kreises Lippe überlegt, einige Patienten weiter in der Reha-Klinik zu betreuen. Das Klinikum Lippe hat seine Unterstützung zugesagt, um eine reduzierte Patientenzahl zu versorgen. Wenn eine Betreuung durch eine Bezugsperson sichergestellt werden kann, können die Patienten auch nach Hause gebracht werden, so der Krisenstab des Kreises. Alle Patienten müssen aber in häusliche Quarantäne.

22 Erkrankte im Krankenhaus Salzkotten

In der Abteilung für Geriatrie des St. Josefs-Krankenhauses Salzkotten sind am Donnerstag (02.04.2020) 14 Mitarbeiter, darunter drei Ärzte, sowie acht Patienten positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Auch einige Mitarbeiter der angrenzenden Station für Innere Medizin sind betroffen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Es gehe bislang allen Patienten gut, so das Klinikum. Beide Stationen wurden zum Isolationsbereich erklärt. Alle Patienten der geriatrischen Station bleiben im Krankenhaus in Quarantäne. Die Versorgung erfolgt über die Medizinische Klinik am St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn.

Sieben Infizierte in Bethel

In einem Wohnheim der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld haben sich sieben Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Der Sprecher der Stiftungen bestätigte am Donnerstag (02.04.2020) einen Bericht der Zeitung Neue Westfälische. Keiner der Infizierten sei in Lebensgefahr. Drei schwerer Erkrankte sind im Krankenhaus. Drei weitere mit leichten Symptomen befinden sich in Quarantäne in einem Nebengebäude des Wohnheims. Der siebte Erkrankte ist in Quarantäne bei Angehörigen. Pfleger und Mitarbeiter seien nicht infiziert, so Bethel-Sprecher Jens Uwe Garlichs.

42 Infizierte in Reha -Klinik Preußisch Oldendorf