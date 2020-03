Coronavirus: OWL Kliniken erweitern Kapazitäten

Die großen Kliniken und Krankenhäuser in Ostwestfalen-Lippe bereiten sich umfassend auf die medizinische Betreuung von Corona-Patienten vor. So würden unter anderem Ärzte und Pflegepersonal intensivmedizinisch geschult und Stationen für die Aufnahme von Intensivpatienten freigemacht, heißt es etwa vom Evangelischen Klinikum in Bethel.

Intensivmedizinische Ausstattung nötig

Dort wird über die bestehende Isolationsstation hinaus die Zahl intensivmedizinischer Betten aufgestockt, bestehende Abteilungen werden zu Intensivstationen umgewandelt, indem die bisherigen Patienten in andere Bereiche verlegt werden. Das Paderborner St. Vincenz Krankenhaus richtet einen Intensivbereich nur für Corona-Patienten ein und zwar in einer frisch renovierten Abteilung des angeschlossenen St. Josefs-Krankenhauses in Salzkotten.

Unverzügliches Handeln nötig

Alle Kliniken stocken die Zahl ihrer Beatmungsgeräte auf. Angesichts der Entwicklung bei Infektionen durch den Corona-Virus haben die Krankenhäuser eine Botschaft: Wann immer jemand intensivmedizinische Hilfe braucht, werde er ohne Zögern behandelt, heißt es in Bielefeld-Bethel: " Wir sehen uns gut aufgestellt ", heißt es unisono, nicht nur für Corona-Fälle.

Stand: 19.03.2020, 06:16