Klimaschutz vor der Haustür im Märkischen Kreis

Der Märkische Kreis will den Klimaschutz in kleineren Kommunen fördern. Er hat deswegen mit acht Städten und Gemeinden eine Ideenkarte online gestellt. Die Bürger können da mit wenigen Klicks Anregungen geben, wie man in ihrer Stadt das Klima besser schützen kann.

Mehr Wildblumen werden von den Bürgern vorgeschlagen

In Plettenberg sind bereits über 60 Anregungen eingegangen. In Schalksmühle 26 und in Nachrodt-Wiblingwerde 28. Alle beteiligten Kommunen haben eines gemeinsam: Sie haben aufgrund ihrer Größe keinen eigenen Klimaschutzbeauftragten und wollen trotzdem den Klimaschutz voran bringen.

Fünf Themenfelder

Die Anregungen zum Klimaschutz sind vielfältig. Die Straßenbeleuchtung sollte zum Beispiel auf energiesparende LED-Leuchten umgestellt werden. Die Bürger wünschen sich mehr Wildblumen sowie mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes. Außerdem sollten Naturerlebnispfade und Waldführungen für Schulklassen beispielsweise auf Kyrill-Flächen angeboten werden.