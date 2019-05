Diskussion in Ahlen, Ennigerloh und Havixbeck

Mit der Ausrufung des Klimanotstandes stehen Verwaltung und Politik in der Pflicht. Sie müssten in Zukunft " bei allen politischen Beschlüssen die Folgen für das Klima mit bedenken ", sagte etwa Drensteinfurts Bürgermeister Carsten Grawunder. Auch in anderen Kommunen wird derzeit über das Thema Klimanotstand diskutiert, zum Beispiel in Ahlen, Ennigerloh und Havixbeck.

Nottuln vertagt eine schnelle Entscheidung