Immer mehr kleine Skigebiete in Betrieb

Auch in den kleinen Skigebieten laufen jetzt die Lifte. Wegen der Kälte können die Liftbetreiber auch in den tiefer gelegenen kleinen Skihängen reichlich Kunstschnee produzieren. Ähnlich wie in Winterberg liegen bis zu 40 Zentimeter der pulvrigen weißen Pracht auf den Pisten.

Skihang in Hesselbach präpariert

" Unser Technik-Team hat in den vergangenen Tagen riesige Berge Schnee auf den Skihang geblasen. Das war ein unglaublicher Kraftakt bei der Eiseskälte " lobt Tobias Reuter vom SV Oberes Banfetal den Einsatz der Hesselbacher "Schneemänner".

In Bad Laasphe startet am Donnerstag (24.01.2019) um 15 Uhr die Saison. Bis 21 Uhr kann man dort unter der Woche mit Flutlicht auch nach Feierabend skifahren. Neu ist in diesem Jahr auch ein Zauberteppich für die Skischule. So kann der Nachwuchs bequem den Hang hochfahren.

Lifte bei Schmallenberg und Olpe-Fahlenscheid laufen

Dank Kunstschnee ist hier in Bödefeld-Hunau Skibetrieb möglich

Das ist auch in Olpe-Fahlenscheid möglich. Hier sind die Lifte schon seit dem Wochenende in Betrieb. Auch das Skigebiet Bödefeld-Hunau bei Schmallenberg ist Samstag in die Saison gestartet. Hier liegen inzwischen sogar 50 Zentimeter Schnee an der Bergstation.

Viel Engagement beweisen auch die Mitglieder des Ski Clubs Schmallenberg. Sie haben die Beschneiung auf ihrem Hang im Sommer ausgebaut. Der Schmallenberger Höhenlift ist werktags ab 13 Uhr geöffnet - abends auch bei Flutlicht.

Rund um Winterberg viele kleine Skigebiete in Betrieb

In Winterberg-Züschen, Schloßberg Medebach und Sellinghausen haben die Liftbetreiber dank des Dauerfrosts und ihrer Schneekanonen ebenfalls weitere kleine Skigebiete in Betrieb genommen. Reichlich Auswahl also für Wintersportler.