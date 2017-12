Kommunen klagen im Streit um Geld gegen das Land

Der NRW -Verfassungsgerichtshof muss sich erneut mit der finanziellen Ausstattung der Kommunen befassen. Wieder einmal. Das teilte der Gerichtshof am Dienstag (05.12.2017) in Münster mit. Der Streit ums Geld solle im Januar verhandelt werden. Die Städte Münster und Blomberg sowie die Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen hatten gemeinsam Beschwerde eingereicht.

Kommunen beklagen Umverteilung von Geld

Die Kommunen sind nicht damit einverstanden, wie das Land im Jahr 2015 die sogenannten Schlüsselzuweisungen verteilt hat. Die Stadt Münster spricht von einer " willkürlichen Umverteilung " von Geld. Dadurch hat Münster nach eigenen Angaben 2015 deutlich weniger Geld vom Land bekommen als gedacht. Konkret ist von 18 Millionen Euro die Rede.

Ähnliche Klagen in der Regel ohne Erfolg