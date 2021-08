Die Getauften kommen allesamt aus einer Schaustellerfamilie. Opa Klaus Rasch und seine Söhne Patrick und Rene betreiben zusammen ein Fahrgeschäft, einen Crêpe-Stand und eine Spielbude. " Schausteller kann man nicht werden, da wird man reingeboren ", sagt Patrick Rasch.

Payton, Jordan und Jessie

Seit Anfang August stehen sie im Linnenpark, dem Pop-Up Freizeitpark in Warendorf. Dort wurden am Mittwoch die jüngsten drei Familienmitglieder, Payton, Jordan und Jessie, getauft. Bei Schaustellern sind Taufen und andere Familienfeiern in Fahrgeschäften nichts Ungewöhnliches. Bei den Raschs ist es sogar eine kleine Familientradition. Die Väter der drei getauften Kinder wurden selbst im Autoscooter getauft.

Der Pfarrer kennt sie alle

Zur Taufe angereist ist der evangelische Pfarrer Volker Drewes. Er ist Zirkus- und Schaustellerseelsorger und kennt einige der Familien in der Branche schon sehr lange. Wie viele Taufen und andere Feiern er schon in Karussells und Autoscootern abgehalten hat, kann er gar nicht mehr so genau sagen.

Pop-Up Kirche im Kofferraum