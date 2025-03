Lage sagt Kirmes ab: Sicherheitskonzept nicht finanzierbar

Der erfahrener Schausteller Adolf Steuer aus Lemgo ist seit Jahren der Organisator der Frühjahrskirmes in Lage. Die diesjährige Veranstaltung in der 35.000 Einwohner-Stadt war schon lange in Planung, wobei Steuer regelmäßig mit Polizei und Ordnungsamt in Kontakt stand. Umso frustrierter waren alle Beteiligten, als sie festgestellt haben, dass die Kirmes dieses Jahr nicht finanzierbar ist.

30 LKW für das neue Sicherheitskonzept

Eigentlich sollten Karussells und Imbissstände ab nächste Woche für gute Laune in Lage sorgen. Am Donnerstag (13.03.), knapp eine Woche vor dem eigentlichen Start der Frühjahrskirmes, im Gespräch mit Polizei, Ordnungsamt und der Stadt wird dann klar: Das neue Sicherheitskonzept ist für die Veranstalter nicht realisierbar.

30 Fahrzeuge mit mindestens 3,5 Tonnen, also schwere LKW, sollen die Straßenzufahrten zur Kirmes absichern. Zusätzlich sollen in einigen Fahrzeug zwei Fahrer sitzen. Einer fährt und kann bei Bedarf Platz für Rettungskräfte schaffen, der andere sichert die Straße und weist den LKW ein.

Absage bringt Schausteller in Not

Kurzfristig 30 LKW und 20 Fahrer zu organisieren, das sei einfach zu teuer. Ohne könne die Sicherheit der Kirmes aber nicht garantiert werden. Deshalb musste sie kurzerhand abgesagt werden, sagt Adolf Steuer.

Die kurzfristige Absage trifft die 60 Schaustellerfamilien hart. Gerade im Frühjahr kommen viele Kosten auf sie zu. Versicherungen und der TÜV für die Karussells sind fällig. Und für die Frühjahrskirmes in Lage sind sie schon in Vorleistung gegangen. Übernachtungen wurden gebucht und Personal eingestellt. Viele sind verzweifelt und kommen jetzt in finanzielle Not.

Die Stadt hätte die Kirmes gerne stattfinden lassen

Auch der Lagenser Bürgermeister Matthias Kalkreuter ist nicht glücklich damit, dass die Frühjahrskirmes ausfällt. Die Sicherheitsregeln haben sich nicht geändert, die Sensibilität sei aber heutzutage eine ganz andere. Die Stadt plant gerade ein kurzfristiges Alternativprogramm zur Frühjahrskirmes, damit der dazugehörige verkaufsoffene Sonntag stattfinden kann.

Auch die Martinikirmes im Oktober diesen Jahres wird nicht stattfinden. Der Reinholdi-Markt im Herbst findet auf einem anderen Gelände statt und ist deshalb besser abzusichern.

